Иномарка сбила годовалого ребенка в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 января 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 23 января, в Томске Toyota Corolla сбила ребенка-пешехода, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.30 во дворе дома по ул.Бела Куна, 26. Здесь 48-летний водитель иномарки при движении задним ходом наехал на ребенка-пешехода. Годовалый мальчик гулял на улице со своей мамой.

Для осмотра ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана разовая помощь.

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