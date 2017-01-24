Уровень заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томске снижается

Томский Обзор / Фото: 24 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог на 5,5% превышен только в группе от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что в остальных возрастных категориях роста по сравнению с прошлой неделей не зафиксировано.

Как отметила Татьяна Домнич, во многом снижение заболеваемости обусловлено вовремя принятыми мерами по борьбе с гриппом и ОРВИ в Томске. Напомним, что во всех муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта введены «утренние фильтры», проводится дезинфекция помещений и их регулярное проветривание, а с12 января отменены все массовые мероприятия.

«Несмотря на принятые меры, нам нельзя расслабляться в борьбе с гриппом. Более того, для окончательной стабилизации ситуации и, как следствие, сокращения числа заболевших в Томске, надо продолжить работу в этом направлении», - подчеркнула вице-мэр.

Так, в ближайшие дни в городском электрическом транспорте планируется запустить аудио-ролики по мерам профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом, видео-ролики будут транслироваться в муниципальных библиотеках.

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