В Томске сотрудник вневедмственной охраны, избивший задержанного, пойдет под суд

25 января 2017 / Томский Обзор

Бывший сотрудник вневедомственной охраны предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено следствием, обвиняемый, в ночь на 6 мая 2016 года в помещении отдела полиции, превысил пределы своих должностных полномочий, применив силу к задержанному за мелкое хулиганство. В процессе разбирательства мужчина нанес задержанному несколько ударов руками и ногами по телу и ногам.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия он уволен с занимаемой должности. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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