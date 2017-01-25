18+
18+

Томская область завершила строительство инфраструктуры промпарка

Томские новости, Промпарки, промпарки Корпорация развития Томской области инфраструктура Томская область завершила строительство инфраструктуры промпарка

Томская область завершила строительство инфраструктуры на обеих площадках промышленного парка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на АО «Корпорация развития Томской области».

На площадке Березовая завершено строительство всех сетей, автодороги с освещением, ограждения. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Ведутся пуско-наладочные работы на трансформаторной подстанции — подача энергии запланирована на конец января.

Также готовы все сети на площадке Северная. Завершены работы по строительству автомобильной дороги, установлены остановочные комплексы. Получен акт о выполнении технических условий на подключение электроустановки, проходит процедура сдачи комплектной трансформаторной подстанции в органе Ростехнадзора, запущено наружное освещение.

«В данный момент на площадке Северная уже имеются зарегистрированные резиденты, а также несколько заявок находятся в работе. На площадке Березовая также есть предприятия, готовые к размещению своего производства», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, промышленный парк располагается на двух площадках на северной окраине Томска, где предполагается разместить несколько современных предприятий. На Северной площадке, которая находится в непосредственной близости от одноименной Северной площадки ОЭЗ и от «Томскнефтехима», разместятся предприятия химической отрасли и металлообработки. Неподалеку, на площадке Березовая, которая находится возле железнодорожной станции «Томск-Северный», будут развиваться предприятия пищепрома. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

Тэги/темы: