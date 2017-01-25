Томская область завершила строительство инфраструктуры промпарка

25 января 2017 / Томский Обзор

Томская область завершила строительство инфраструктуры на обеих площадках промышленного парка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на АО «Корпорация развития Томской области».

На площадке Березовая завершено строительство всех сетей, автодороги с освещением, ограждения. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Ведутся пуско-наладочные работы на трансформаторной подстанции — подача энергии запланирована на конец января.

Также готовы все сети на площадке Северная. Завершены работы по строительству автомобильной дороги, установлены остановочные комплексы. Получен акт о выполнении технических условий на подключение электроустановки, проходит процедура сдачи комплектной трансформаторной подстанции в органе Ростехнадзора, запущено наружное освещение.

«В данный момент на площадке Северная уже имеются зарегистрированные резиденты, а также несколько заявок находятся в работе. На площадке Березовая также есть предприятия, готовые к размещению своего производства», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, промышленный парк располагается на двух площадках на северной окраине Томска, где предполагается разместить несколько современных предприятий. На Северной площадке, которая находится в непосредственной близости от одноименной Северной площадки ОЭЗ и от «Томскнефтехима», разместятся предприятия химической отрасли и металлообработки. Неподалеку, на площадке Березовая, которая находится возле железнодорожной станции «Томск-Северный», будут развиваться предприятия пищепрома. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

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