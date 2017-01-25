Томская область перевыполнила взятые в 2016 году социальные обязательства - замгубернатора

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Подводя финансовые итоги 2016 года, заместитель губернатора – начальник департамента финансов Томской области Александр Феденев заявил, что все заложенные в областном бюджете на 2016 год приоритеты и социальные обязательства администрация региона выполнила в полном объеме, а часть из них (культура и спорт) перевыполнила.

Как передает пресс-служба обладминистрации, в числе приоритетов 2016 года, определенных губернатором Сергеем Жвачкиным, Александр Феденев назвал выполнение «майских» указов президента, социальную защиту населения, повышение качества услуг в здравоохранении и образовании.

В 2016 году на реализацию положений «майских» указов из областного бюджета направлено 8 млрд рублей, на исполнение всех областных законов в сфере социальной защиты населения потрачено 9,3 млрд рублей (на 547 млн рублей больше, чем в 2015 году), 16 млрд рублей направлено на систему образования (в 2015-м — 14,5 млрд рублей). Как уточнил Александр Феденев, в сфере образования существенный прирост к уровню 2015 года дало строительство в Томске первой за четверть века новой школы, которое обошлось областному бюджету в 1 млрд рублей. На сферу здравоохранения из областного бюджета направлено 9,3 млрд рублей (в 2015-м — 9,1 млрд рублей), с учетом Фонда обязательного медицинского страхования эта сумма составила 17,4 млрд рублей (на 600 млн больше к уровню 2015 года).

Существенно выросли расходы областного бюджета в 2016 году на культуру и спорт — соответственно, на 27 и 22 % к уровню 2015 года. Более 1,09 млрд рублей потрачено на культуру: в 2016-м в Стрежевом возведен современный концертный зал, культурные центры построены в городе Асино и поселке Берегаево Тегульдетского района. Расходы на спорт составили 412 млн рублей. Здесь приоритетным направлением является развитие зимних видов спорта. В минувшем году в Томске построена современная лыжероллерная трасса, возведен спортивный комплекс в Северске стоимостью 290 млн рублей.

1,6 млрд рублей из областного бюджета в 2016 году направлено на улучшение жилищных условий различных категорий граждан (дети-сироты, расселение из ветхого и аварийного жилья и др.), в результате почти 3 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.

В целом, как отметил вице-губернатор, 65 % расходов областного бюджета, или 36,8 млрд рублей, направлено на социальную сферу (темп роста к 2015 году составил 107 %).

«Мы не допустили нигде кредиторской задолженности. Это создает условия для нормальной жизнедеятельности и социальной стабильности», — подчеркнул вице-губернатор.

Областной бюджет по доходам в 2016 году составил 56,4 млрд рублей и по расходам 56,5 млрд рублей.

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