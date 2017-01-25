В Колпашево алиментщица спряталась от приставов в кладовке

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

В Колпашево судебные приставы нашли прячущуюся от них под ворохом одежды алиментщицу, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Лишенная родительских прав гражданка задолжала на содержание детей почти 85 тыс. рублей. Женщина проживает в Колпашево, а ее дети находятся в детском доме. В связи с тем, что по вызову к судебному приставу алиментщица не являлась, было вынесено постановление о ее принудительном приводе. В середине января судебный пристав выехал на адрес ее проживания, однако ему не открыли. Бабушка алиментщицы сказала через закрытую дверь, что ее с внучкой заперли.

Понимая, что женщины могут лукавить, через некоторое время пристав приехал еще раз, причем, вместе с приставом-исполнителем. На вопрос «Кто там?» последовал ответ: «Почта». Бабушка открыла дверь. Пока пристав-исполнитель опрашивала пожилую хозяйку, ее коллега прошелся по квартире. В кладовке висела зимняя одежда – старые шубы, пальто.

«Именно эти вещи и привлекли пристава, потому что одежда подрагивала, словно кто-то за ней прятался. Действительно, раздвинув шубы, он увидел должницу, которая сидела в уголке», — говорится в сообщении.

С гражданки незамедлительно были взяты необходимые объяснения. Кроме того, в отношении нее составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) и по ст. 17.8. КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебному приставу). В результате женщину арестовали на 10 суток и оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, в квартире арестовали имущество (мебель), средства от продажи которого пойдут в счет погашения долга по алиментам.

Впоследствии, если гражданка не предпримет меры к погашению долга, в отношении нее будет возбуждено уже уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ за уклонение от уплаты средств на содержание детей.

В сообщении также отмечается, что за последние полгода в Колпашево приставы уже в третий раз находят в квартирах спрятавшихся должников.

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