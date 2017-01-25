С 1 февраля время прибытия маршруток будут показывать на электронных табло

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Со следующей среды, 1 февраля, на электронных табло в Томске можно будет узнать о прибытии маршрутных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя муниципального Центра организации и контроля пассажирских перевозок Петра Максимова.

С 1 февраля информация о прибытии автобусов будет доступна также на электронных табло, расположенных на городских остановках. А уже весной этого года о прогнозируемом прибытии автобуса нужного маршрута можно будет узнать на сайте центра, с помощью смс-оповещения или через мобильные приложения. Особыми значками на электронной карте будут помечены автобусы, оснащенные для инвалидов.

На сегодняшний день все маршруты за исключением №8/9 передают данные о передвижении автобусов в Центр организации и контроля пассажироперевозок. Это позволяет контролировать выполнение схемы маршрута, расписания и интервалов движения. А в случае их нарушения дает возможность документально подтвердить это.

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