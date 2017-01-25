В Томской области селянин заготовил и хранил 2 кг марихуаны

Томский Обзор / Фото: 25 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее не судимого 19-летнего уроженца села Большая Саровка Колпашевского района задержали в ходе проверки полученной информации. По предварительным данным, молодой человек изготовил и хранил по месту жительства более 2 кг марихуаны. Наркотик, по словам задержанного, предназначался для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

Тэги/темы: