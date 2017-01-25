В прошлом году численность населения Томской области выросла на 2,4 тыс. человек

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В 2016 году численность населения Томской области выросла на 2,4 тысячи человек и составила 1 миллион 78 тысяч человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рождаемость в регионе — 13,4 на тысячу населения — по-прежнему превышает смертность (11,4). При этом уровень смертности в Томской области один из самых низких в Сибирском федеральном округе. Естественный прирост (2 на тысячу населения) превышает средние показатели по России и СФО (0,1 и 0,9 соответственно). Миграционный прирост составил 0,2 на тысячу населения.

«Миграционный прирост сохраняет положительное значение, хотя его темпы замедлились за счет сокращения трудовой миграции из стран СНГ. Это вызвано установлением дополнительных требований к работодателям и необходимостью рассматривать возможность замещения вакансии прежде всего жителями области», — пояснил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

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