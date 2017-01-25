За неделю в Томской области изъяли почти 180 литров суррогатного алкоголя
25 января 2017 / Томский Обзор
За минувшую неделею в Томской области полицейские выявили 15 фактов незаконной торговли спиртосодержащей жидкостью и алкогольной продукцией. Из оборота изъяли более 179 литров суррогатного алкоголя.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения).
Всего же с начала года полицейские пресекли 32 факта незаконной торговли спиртосодержащей жидкостью и алкогольной продукцией, из незаконного оборота изъято более 211 литров суррогата.
Тэги/темы: