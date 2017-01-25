Томская область получит 625 млн рублей на «Безопасные и качественные дороги»

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» межбюджетных трансфертов в размере 30 млрд рублей. Согласно документу, Томская область получит 625 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта правительства.

«Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2018 году не менее 50% дорог в крупных городах должны быть приведены в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП на них должно быть снижено в 2018 году вдвое по сравнению с уровнем 2016 года.

В постановлении правительства указано, что средства будут направлены на ремонт дорожной сети в городских агломерациях с населением от 500 тыс. человек.

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