В Томске сгорел павильон «Сибирских блинов»

25 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 25 января, Томске произошел пожар в павильоне «Сибирские блины» на пересечении пр. Фрунзе и ул. Шевченко, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.15. В результате пожара значительно пострадали павильон и находившееся внутри оборудование.

«Возгорание удалось ликвидировать в течение получаса. После этого велись работы по разбору павильона», — сообщили в пресс-службе.

На ликвидацию пожара привлекались 3 единицы техники и 11 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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