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Томич пойдет под суд за демонстрацию полового органа ребенку через интернет

Томские новости, Криминал, Судебные дела, интернет совращение малолетних показал член Томич пойдет под суд за демонстрацию полового органа ребенку через интернет

В Томске местный житель предстанет перед судом по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено следствием, в 2015 году 27-летний обвиняемый познакомился во «ВКонтакте» с малолетней девочкой из одного из поселков Томского района. Он стал с ней общаться со своей страницы, на которой он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком мужчина с помощью ноутбука продемонстрировал малолетней свой обнаженный половой орган и отправил ей несколько его фотографий, после чего предложил девочке встретиться и вступить с ним в половую связь.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В настоящее время расследование завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал.

В сообщении отмечается, что в апреле 2016 года он был осужден Калининским районным судом Новосибирска к 13 годам колонии строгого режима за совершение в 2015 году аналогичного преступления в отношении малолетней жительницы Новосибирска.

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