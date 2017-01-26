Томич пойдет под суд за демонстрацию полового органа ребенку через интернет

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске местный житель предстанет перед судом по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено следствием, в 2015 году 27-летний обвиняемый познакомился во «ВКонтакте» с малолетней девочкой из одного из поселков Томского района. Он стал с ней общаться со своей страницы, на которой он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком мужчина с помощью ноутбука продемонстрировал малолетней свой обнаженный половой орган и отправил ей несколько его фотографий, после чего предложил девочке встретиться и вступить с ним в половую связь.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В настоящее время расследование завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал.

В сообщении отмечается, что в апреле 2016 года он был осужден Калининским районным судом Новосибирска к 13 годам колонии строгого режима за совершение в 2015 году аналогичного преступления в отношении малолетней жительницы Новосибирска.

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