Первый в Томской области мусоросортировочный комплекс открылся в Северске

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Pixabay.com

ООО «АБФ Ресурс» открыло первый в Томской области мусоросортировочный комплекс в Северске мощностью до 50 тыс. тонн отходов в год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Одним из основных направлений в Год экологии является уменьшение негативного воздействия на природу. Наличие схемы утилизации отходов — это определенный элемент культуры», — сказал заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр на открытии объекта.

По его словам, завод обеспечит сортировку мусора Северска на 100%. Предприятие сможет сортировать пять наименований отходов, которые послужат сырьем для вторичного использования: стекло, пластик, полиэтилен, бумага, алюминиевая банка. Переработка будет вестись за пределами региона.

Андрей Кнорр отметил, что, согласно плану, подобные комплексы будут также открыты в Стрежевом и в Томске.

Инвестиции в строительство завода в Северске составили 20 млн рублей. На предприятии работает 32 человека.

Глава администрации Северска Николай Диденко, в свою очередь сообщил в ходе церемонии, что полигон твердых бытовых отходов практически заполнен.

«Второй этап реорганизации мусороудаления состоит в том, что полезные отходы будут отсортировываться, нагрузка на полигон уменьшится. Следующая задача — завод, который будет те отходы, что не используются, утилизировать полностью путем сжигания, такие проекты уже есть», — сказал Николай Диденко.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АБФ-Ресурс» принадлежит директору и совладельцу ООО «АБФ-Логистик (сбор отходов в Томске), экс-директору МУП «Спецавтохозяйство» Николаю Чаринцеву (50%), а также Олегу Бойбе (45%) и Дмитрию Сыроваткину (5%). Компания занимается торговлей оптовыми отходами и ломом, а также сбором отходов.

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