Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 25 января, в Томском районе, на 2 километре подъезда к селу Зоркальцево, произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.05. 56-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который скончался на месте происшествия от полученных травм.

По предварительным данным, пострадавший стоял на дороге на полосе движения автомобиля. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешехода не было.

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