В Томске перевозчик маршрута №8/9 самовольно вернулся к старой схеме движения

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томска направили уведомление о возможном расторжении контракта перевозчику автобусного маршрута №8/9, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, мэрия может расторгнуть контракт в случае, если перевозчик не устранит выявленные в ходе работы маршрута нарушения, мэрия может расторгнуть с ним муниципальный контракт. Речь идет о не соблюдении утвержденной схемы движения и нарушении расписания и интервалов движения. В частности, автобусы маршрута №8/9 не заезжают на ул. Большую Подгорную и Московский тракт.

«Бригада маршрута без согласования с мэрией вернулась к старой схеме движения. Помимо этого, перевозчик до сих пор не заключил соглашение о передаче данных системы ГЛОНАСС в муниципальный Центр организации и контроля пассажироперевозок. В результате у нас нет технической возможности контролировать соблюдение расписания. А жалобы от жителей на этот маршрут поступают. И они были подтверждены в ходе проверок сотрудниками Центра на линии», - пояснила председатель комитета по транспорту Ольга Свахина.

В пресс-службе мэрии уточняют, что у перевозчика есть 10 дней, чтобы устранить выявленные нарушения, после чего пройдут повторные проверки. Если нарушения подтвердятся вновь, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта расторгнет действующий муниципальный контракт.

По словам Ольги Свахиной, параллельно с этим готовится документация для проведения предварительного отбора перевозчиков, с которыми муниципалитет сможет заключить временный контракт для обеспечения пассажирских перевозок по данному маршруту.

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