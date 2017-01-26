Маршрутка сбила пенсионерку в Северске
26 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера утром, 25 января, в Северске под колеса маршрутного ПАЗа попала 76-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 9.55 на ул.Калинина, 121. Здесь 43-летний водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №442, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами пострадавшая госпитализирована. В момент происшествия в «маршрутке» находились 6 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Тэги/темы: