Депутаты томской облдумы отчитались перед избирателями

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области отчитались перед своими избирателями о работе в период с сентября, когда был избран VI созыв областного парламента по декабрь 2016 года, сообщается на сайте облдумы.

Отчеты всех депутатов опубликованы на сайте думы на их персональных страницах в подразделе «Структура и состав. Депутаты». Отчет каждого депутата содержит 4 группы сведений. Это информация об обращениях, которые направил парламентарий в различные органы власти и другие организации по тем проблемам, о которых ему рассказывали люди.

Далее – информация о встречах депутата с избирателями, о мероприятиях, в которых он участвовал и о том, какую помощь он оказал жителям своего округа.

В блоке «Сведения о работе с обращениями» упоминаются наиболее значимые и резонансные обращения, которые поступили к депутату за отчетный период. Раздел «Иное» – о парламентской работе, общественной или политической деятельности.

По традиции областной думы подобные отчеты депутаты публикуют дважды в год – в январе и в июле.

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