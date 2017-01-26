В Томске существенно обновлен парк маршуток - мэрия

Томский Обзор / Фото: 26 января 2017 // Фото: Владимир Дударев

Автобусный парк в Томске существенно обновлен. Примерно 20% автобусов, которые сегодня работают на линии, были выпущены в 2016 году, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета по транспорту администрации Томска Ольгу Свахину.

«Помимо этого многие перевозчики, с которыми заключены муниципальные контракты, приобретали автобусы 2011-2012 года выпуска и тем самым меняли более старые машины», - отвечая на вопрос депутатов, рассказала председатель комитета по транспорту администрации Томска Ольга Свахина.

По ее словам, многие планируют продолжить обновление подвижного состава в текущем году в связи с тем, что возобновила работу программа утилизации.

«У нас есть данные, что поставщики готовы предоставить томским перевозчикам от 50 и более новых машин. И многие уже заинтересовались предложением, поскольку в следующем году на маршрутах в Томске должны работать автобусы не старше 10 лет. Продолжается и закупка низкопольных автобусов для перевозки инвалидов. Один из них на днях заработал на маршруте №4», — отметила Ольга Свахина.

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна специалисты муниципального Центра организации и контроля пассажирских перевозок ежедневно осуществляют линейный контроль, в ходе которого оценивают техническое и санитарное состояние автобусов, наличие в них информации о перевозчике, контролирующих органах, следят за тем, чтобы в салоне были установлены видеорегистраторы и датчики системы ГЛОНАСС.

В сообщении отмечается, что эти технические нововведения, которые согласно муниципальному контракту должны быть во всех автобусах, позволяют контролировать выполнение расписания, культуру обслуживания пассажиров и помогают разрешать конфликтные ситуации. Это положительно оценили не только пассажиры, но и водители. Так недавно, по словам Ольга Свахиной, видеорегистратор позволил подтвердить, что водитель не курил в салоне, хотя один из пассажиров направил в комитет по транспорту такую жалобу.

Тэги/темы: