Власти Томской области ожидают рост промпроизводства в 2017 году

26 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томская область рассчитывает обеспечить в 2017 году рост промышленного производства на уровне 101,4 %, ВРП — 100,9 %, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по экономике Андрея Антонова.

«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу дальнейшего роста прежде всего обрабатывающих производств, и мы делаем ставку на дальнейшее развитие кластеров — повышение глубины переработки на «Томскнефтехиме» и «Биаксплене», реализацию проектов «Росатома» в области фторидных технологий, открытие лесопромышленных производств, в том числе завода МДФ компании «Роскитинвест», расширение рынков сбыта продукции переработки дикорастущего сырья и рыбы», — сказал Андрей Антонов.

В качестве приоритетов он также назвал проект по разработке технологий освоения запасов «трудной» нефти, масштабирование экспортно ориентированных производств, поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций.

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