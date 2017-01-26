В прошлом году уровень экспорта из Томской области снизился

26 января 2017 / Томский Обзор

Экспорт товаров из Томской области в 2016 году составил $165,4 млн, импорт — $52,5 млн, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника Томской таможни Андрея Агашева.

По итогам 2015 года сальдо внешней торговли составляло $90,3 млн. Таким образом, рост составил 25%.

Согласно материалам таможни, экспорт из Томской области в 2016 году снизился на 12,5% за счет уменьшения поставок продукции химпромышленности в Финляндию. Основную часть экспорта составила древесина и целлюлозно-бумажные изделия (47,5%), продукция химпрома (42,2%), машины, оборудование и транспортные средства (7%).

«Экспорт такого традиционного товара, как лес, прибавил относительно прошлого года порядка 7%. При этом круглой древесины стало меньше вывозиться, теперь это продукция глубокой переработки», — отметил начальник Томской таможни.

Импорт в регион снизился на 45,7%. Основную часть импорта в регион составили машины, оборудование и транспортные средства (55,7%) и продукция химпрома (29,4%).

Экспортно-импортные операции в 2016 году осуществлялись с 75 странами мира. Внешнеторговый оборот в целом составил $217,9 млн (снижение на 24%). Крупнейшим партнером стал Китай, также торговля велась с США, Финляндией, Узбекистаном, Германией, Францией и другими странами.

Андрей Агашев напомнил, что итоги 2015 года относительно 2014 года были также отрицательными. Он отметил, что в 2017 году предполагается рост экономики и, соответственно, рост внешнеторгового оборота.

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