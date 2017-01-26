В Томске от снега очистили более 90 улиц, еще 50 нуждаются в очистке

26 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Более 90 улиц Томска приведено в нормативное состояние. Сегодня в очистке от снега нуждаются еще порядка 50 улиц разной категории, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. заммэра – начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергея Аушева.

Сергей Аушев также рассказал, что на протяжении всего периода снежных осадков (с середины ноября) «Спецавтохозяйство» в рамках исполнения муниципального контракта проводило работу по обеспечению транспортной безопасности томичей и на дорогах города, где не был допущен коллапс.

Рассказывая о предпринятых мерах по устранению последствий снегопадов, Сергей Аушев сообщил, что «Спецавтохозяйство» в январе увеличило объем суточного вывоза снега до 10 тыс. тонн. С начала зимнего сезона на городские снегоотвалы совместно со сторонними организациями вывезено 443 тыс. тонн снега. С декабря прошлого года было привлечено 49 единиц самосвальной техники от 10 предприятий для увеличения скорости вывоза снега. Дополнительно «Спецавтохозяйство» заключило 11 договоров субподряда, по которым к вывозу снега было привлечено еще 137 единиц техники.

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