«Ростелеком» организует в Томской области 35 точек доступа в интернет 2017 году

27 января 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» приступил к выполнению работ, запланированных на 2017 год по предоставлению доступа в интернет по технологии Wi-Fi в сельской местности. Проект реализуется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В текущем году оператор планирует подключить 35 точек доступа в 13 районах области.

Точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек будут организованы по существующим волоконно-оптическим линям связи: Асиновский район (Новиковка, Филимоновка, Казанка, Минаевка, Большой Кордон, Мало-Жирово), Бакчарский район (Чернышевка, Багатыревка, Поротниково), Верхнекетский район (село Палочка), Зырянский район (Красноярка, Иловка, Циганово, Михайловка), Кожевниковский район (Ерестная), Колпашевский район (Могильный Мыс, Старокороткино, Новогорное), Кривошеинский район (Петровка), Молчановский район (Сарафановка), Парабельский район (Прокоп, Заводской), Тегульдетский (Черный Яр), Томский район (Подломск), Чаинский район (Новоколомино, Нижняя Тига), Шегарский район (Вознесенка). Также для организации точек доступа в восьми населенных пунктах Кожевниковского района (Батурино, Елгай, Киреевск, Малиновка, Новосергеевка, Сафроновка, Тека, Хмелевка) запланировано строительство порядка 138 километров волоконно-оптических линий связи.

«Наибольший объем подключения точек запланирован на 2017 и 2018 годы. Важно отметить, что для реализации данного проекта будут построены новые оптоволоконные линии связи, а это значит, что появится возможность подключить к высокоскоростному интернету учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры для оказания государственных и муниципальных услуг, что несомненно даст положительный социальный эффект», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Сама по себе точка доступа представляет собой железобетонную опору, на которой размещено оборудование, раздающее интернет-сигнал на скорости до 10 Мбит/с. Место для нее специалисты «Ростелекома» выбирали совместно с сельской администрацией. Оно отвечает всем требованиям: в центре, возле досугового учреждения, куда можно прийти владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Штатно радиус действия сигнала — 100 метров.

При строительстве точек доступа в основном используется оборудование отечественного производства. Постановлением Правительства установлен единый тариф — 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в сутки. Также предусмотрен безлимитный доступ «0» рублей к сайтам из списка через сеть RTFree, в том числе портал госуслуг и сайты госорганов.

Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

Напомним, в 2015 году было подключено шесть точек доступа в селах Новоильинка Колпашевского района, Бундюр Чаинского района, Соколовка Молчановского района, Жуково Кривошеинского района, Десятово Кожевниковского района и Ежи Первомайского района.

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