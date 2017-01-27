Томские ученые примут участие в проекте по добыче ресурсов в космосе

Томский Обзор / Фото: 27 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского госуниверситета подписали соглашение о вступлении в консорциум по освоению космической сырьевой базы. Исследования будут проводиться совместно с исследователями из МИСиС, Kama Flow, Itessa, ООО «ГАН», ТУСУР и другими. Вместе они реализуют проект по добыче и переработке полезных ископаемых на Луне, сообщает пресс-служба вуза.

«Выход в космос – это важный вызов для каждой цивилизации. ТГУ нужно понимать потребности отраслей после 2025 года. Космос – это одна из новых территорий развития человечества, для нас важно понимать, знать и уметь готовить новых специалистов в этом направлении, тогда наши выпускники будут бороться за рабочие места, в том числе конкурируя роботами. Сейчас этим проектом занимается Управление Инновациями ТГУ, также мы прорабатываем возможность создания испытательного центра», – отметил проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков.

Кроме того, ученые обсудили возможности разведки, добычи и переработки сырья на природных космических объектах. По мнению исследователей, доставка полезных ископаемых на Землю, добытых на природных космических объектах, экономически не целесообразна, поэтому интерес представляет переработка полезных ископаемых непосредственно на станции добычи в космосе. В через 5-15 лет объектом для добычи и переработки полезных ископаемых вне Земли может стать Луна, поверхностный слой которой – реголит – состоит из частиц разрушенных горных пород.

На круглом столе ученые представили аппарат для производства аналога реголита и два экспериментальных состава серого и черного цвета. Они были разработаны в Томске и Москве. При этом ученые ТГУ участвовали в исследовании его магнитных и электрических свойств. Полученные результаты в дальнейшем лягут в совместный проект по добыче водорода и гелия на Луне.

Кроме того, участники круглого стола обсудили формирование образовательных программ для подготовки специалистов, которые могли бы трудиться в космической горно-перерабатывающей области.

Добавим, что подписание прошло в рамках круглого стола «Новые возможности инновационного развития горной перерабатывающей отрасли. К вопросу освоения сырьевой космической базы» на XXV Международном научном симпозиуме «Неделя горняка – 2017». Соглашение подписали проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков, директор Горного института Александр Мясков, генеральный директор инвестиционной компании Kama Flow Эдуард Адамян, проректор по науке и инновациям ТУСУР Роман Мещеряков, представитель компании Itessa по сотрудничеству России и ЮАР Владимир Вербицкий и глава компании по сотрудничеству России и Ирана Александр Шаров.

Напомним, что в 2017 году ТГУ вошел в международный консорциум Europlanet. Главная цель этого объединения – содействие ученым, занимающимся исследованиями в области планетологии. До вступления ТГУ в Europlanet в него входили только три российские организации – МГУ, НИИЯФ МГУ и Институт астрономии РАН.

Тэги/темы: