Четверо воспитанников Северского кадетского корпуса госпитализированы с симптомами кишечной инфекции

27 января 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области инициировала проверку по факту госпитализации воспитанников Северского кадетского корпуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Светлану Крымскую.

«В среду четверо кадетов были госпитализированы в инфекционное отделение Северской клинической больницы с жалобами на высокую температуру, тошноту и боль в животе. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказала Светлана Крымская.

Это не первый случай отравления воспитанников в Северском кадетском корпусе. 28 сентября 2016 года с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы20 кадетов. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Следователи выяснили, что причинами заболевания стали нарушения санэпидрежима на пищеблоке кадетского корпуса и отсутствие соответствующего медицинского сопровождения в самом учреждении.

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