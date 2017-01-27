Ночью в Томске загорелась «Хонда»

27 января 2017 / Томский Обзор

Минувшей ночью, 27 января, в Томске во дворе жилого дома по пер.Промышленный, 6 загорелась припаркованная иномарка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о загоревшемся автомобиле «Хонда Цивик» 2003 года выпуска поступило в 4.18. Возгорание удалось ликвидировать к 4.27.

В результате пожара выгорел моторный отсек иномарки, обгорело лакокрасочное покрытие передней части автомобиля: капота, крыльев, бампера. Также оплавилась панель управления и закоптился салон.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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