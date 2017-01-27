Томичам расскажут, как сохранить мужское здоровье в семье

Томский Обзор / Фото: 27 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 30 января, в Томске в администрации Ленинского района (ул. К.Маркса, 34) психолог центра профилактики и социальной адаптации «Семья» Вероника Руденская проведет семинар «Мужское здоровье».

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся узнают о понятии психо-соматического неблагополучия у мужчин, способах профилактики тревожных состояний в семейной жизни, объяснят причины и проявления тревожности, понятие здорового образа жизни для мужчин разных возрастных групп.

Встреча проходит в рамках проекта «Прежде чем прозвучит свадебный марш», который состоит из цикла лекций и тренингов для всех желающих. Первоначальной задачей проекта была подготовка будущих супругов к созданию здоровой гармоничной семьи, но в связи с большой популярностью лекций и тренингов было принято решение, что участниками проекта могут стать люди любого возраста, интересующиеся проблемами выстраивания гармоничных отношений в семье.

Лекции и семинары- тренинги проводятся один раз в месяц в последний понедельник месяца. Вход свободный. Начало мероприятия - в 19.00.

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