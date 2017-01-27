В Томской области мужчина, сжегший сына, получил 16 лет колонии

27 января 2017 / Томский Обзор

Томский областной суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который поджег своего сына, сообщает-пресс-служба суда.

В ходе судебного заседания было установлено, что в августе 2015 года, пьяный подсудимый поссорился со своим сыном. Этим же вечером, «желая причинить ему моральные и физические страдания», мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил лежащего на диване сына и поджег. Молодой человек получил 60% ожогов тела и скончался спустя 3 дня в областной клинической больнице.

Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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