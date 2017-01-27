В Северском кадетском корпусе обнаружили санитарные нарушения

27 января 2017 / Томский Обзор

Эпидемиологическое расследование проходит в Северском кадетском корпусе в связи с госпитализацией четверых его воспитанников, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главного санитарного врача по городу Василия Веревкина.

«В настоящее время идет обследование лиц, с которыми контактировали госпитализированные, исследуются пробы пищевых продуктов», — сказал Василий Веревкин.

Он отметил, состояние пищеблока кадетского корпуса «не идеально».

«В частности были обнаружены нарушения по мытью посуды и условиям хранения овощей. При этом утверждать, что это стало причиной отравления детей, мы сейчас не можем — кадеты могли что-то купить в магазине, так как имели доступ на улицу», — пояснил Василий Веревкин.

По его данным, состояние детей удовлетворительное, у них диагностирован острый гастроэнтерит. «Также не исключен вариант с ОРВИ, при которой могут быть такие же симптомы, как и при кишечной инфекции», — добавил В.Веревкин.

Как сообщалось, в среду с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы четверо воспитанников Северского кадетского корпуса Томской области. По данному факту прокуратура региона начала проверку.

Это не первый случай отравления воспитанников в Северском кадетском корпусе. 28 сентября 2016 года с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы 20 кадетов. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Следователи выяснили, что причинами заболевания стали нарушения санэпидрежима в пищеблоке кадетского корпуса и отсутствие соответствующего медицинского сопровождения в самом учреждении.

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