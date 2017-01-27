Арестованное имущество «Томи» оценили почти в 66 млн рублей

27 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске завершена оценка арестованного имущества футбольного клуба «Томь» - административно-бытового корпуса клуба, расположенного по ул. Белинского, 11/1, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65, 8 млн. рублей. Постановление о принятии результатов оценки вынесено накануне. Далее с постановлением должны ознакомиться стороны исполнительного производства (ФК «Томь» и ИФНС).

Для продажи здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок (не ранее 10-ти и не позднее 20-ти рабочих дней со дня вынесения постановления).

Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля (при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке). Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью.

Арест на здание был наложен в октябре прошлого года в рамках исполнительного производства о взыскании с ФК «Томь» задолженности 39 млн. рублей по налоговым платежам. На данный момент задолженность по налогам ФК «Томь» составляет 32 млн. рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета, на который приставами было обращено взыскание.

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