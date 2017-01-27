На Неделе науки томичам расскажут о здоровье и искусственном интеллекте

Томский Обзор / Фото: 27 января 2017 // Фото: Владимир Дударев

В рамках Недели науки, которая стартует на следующей неделе, на площадках томских университетов и академических институтов пройдут открытые научно-популярные лекции и выставка «Молодежь и промышленность», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В четверг, 2 февраля, в 16.00 в конференц-зале главного корпуса Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, ауд. 229) генеральный директор компании Genotek Валерий Ильинский расскажет о том, как с помощью генетического теста можно узнать о предрасположенности к заболеваниям и вредным привычкам, что нужно есть и какой вид спорт выбрать.

В течение 3-4 февраля с 12.00 до 18.00 в Центре культуры Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, 3-й этаж) будет работать выставка «Молодежь и промышленность». Выставка включает экспозицию научных разработок молодых ученых томских университетов и академических институтов, фотовыставку научных проектов. Посетители смогут познакомиться с интересными исследовательскими проектами и командами, принять участие в научно-популярных шоу и мастер-классах, увидеть танец роботов. Томичи также выберут лучшую фотографию научного проекта и смогут выиграть призы в конкурсе селфи с экспонатами научной выставки.

Также 3 февраля в конференц-зале главного корпуса Томского государственного университета выдающийся путешественник России, обладатель семи мировых достижений за реализацию экстремальных экспедиций, профессор РАЕ Евгений Ковалевский расскажет об итогах экспедиции Русского географического общества «Королевство Бутан. В поисках формулы счастья».

6 февраля в 16.00 эксперт сообщества рынка Нейронет НТИ, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН Виталий Дунин-Барковский расскажет о развитии понимания искусственного интеллекта и современных открытиях по данному научному направлению и прочтет лекцию на тему «Код разума — принципы работы нейронных систем».

7 февраля в 16.00 ведущий научный сотрудник НИИ кардиологии Томского НИМЦ Евгений Вышлов прочтет лекцию на тему «Сердечно-сосудистые заболевания: наука и реальность». Слушатели узнают, как наука помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут задать интересующие их вопросы.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно в Афише.

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