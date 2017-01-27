Томская область установила рекорд по числу привитых

Томский Обзор / Фото: 27 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В нынешнем году Томская область установила рекорд по числу привитых : 365 тыс. человек или 34% населения. Ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом обсудила межведомственная санитарно-противоэпидемическая области во главе с вице-губернатором Чингисом Акатаевым, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Если в сезоне 2016 года статистика по ОРВИ и гриппу стала расти сразу после зимних каникул, то в этом — в 20-х числах декабря. Сегодня эпидпорог превышен в 10 муниципальных образованиях из 20, при этом в областном центре, который «перешагнул» его первым, заболеваемость пошла на спад (превышение в 5,5 %, ранее — 12,7 %).

«Необходимо отслеживать ход и эффективность противоэпидемических мероприятий и своевременно корректировать их, чтобы избежать крайних ситуаций», — поставил задачу перед комиссией Чингис Акатаев.

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, в неделю с 16 по 22 января эпидпорог по совокупному населению был превышен на 25 %. Болеют чаще всего взрослые. Если в первую неделю января удельный вес вирусов гриппа среди заболевших составлял 54,5 %, то по итогам третьей недели 46,7 %. В 100 % случаев это сезонный грипп А.

«Особенность 2017 года — активное участие в эпидпроцессе взрослого населения: превышения пороговых значений в детских возрастных группах пока не зафиксировано ни по субъекту, ни в областном центре», — отметила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

В этом году регион установил рекорд по числу привитых: 365 тыс. человек, или 34 % населения.

«По данным оперативного мониторинга, показатель заболеваемости непривитых у нас сейчас в 16 раз выше показателей заболеваемости привитых», — сказала Светлана Алексеева.

По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, запас противовирусных препаратов в больничных стационарах сейчас составляет 9,5 тысячи упаковок, средств индивидуальной защиты — более 300 тысяч, в аптеках находится 307 тысяч упаковок лекарств, 383 тысячи масок. В Росздравнадзор в этом году жалоб на дефицит препаратов или масок не поступало.

С февраля облздрав намерен организовать цикл встреч с производственниками, чтобы активнее вовлекать в вакцинацию работающее население.

«Даже при всех оптимистичных показателях и прогнозах под особым вниманием и контролем должна оставаться ситуация в детском сегменте», — заявил, подводя итоги совещания, Чингис Акатаев.

По данным ВОЗ, у сделавших прививки на 90 % снижается риск инвалидизации и смерти от гриппа. Прививка не дает абсолютной защиты от заболевания, но обеспечивает его более легкое течение и защищает от осложнений.

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