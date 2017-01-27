В Томске смонтируют 6 светофоров и 21 остановку

Томский Обзор / Фото: 27 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Светофорные объекты будут смонтированы еще по шести адресам Томска. Об этом накануне сообщили специалисты управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта в рамках заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, принято решение об установке светофоров по Иркутскому тракту, 185 и на пересечении пр. Фрунзе и ул. Гоголя. Еще на четырех объектах по ул. Алтайская, 120, Никитина, 26, Усова, 56 и Бирюкова, 22 будут смонтированы светофорные объекта типа Т.7 с переменным желтым сигналом.

Также планируется закупить и установить 21 остановочный комплекс в рамках проведения работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта.

В 2017 году будет продолжена работа по установке дополнительного освещения переходов около образовательных учреждений. Как и в прошлом году, эти работы будут проведены по 30 адресам.

В рамках профилактики технического состояния трамвайных путей на лето запланированы работы по устройству покрытий проезжих частей и межрельсового пространства из металлических плит на двух участках: пересечении ул. Советской и пер. Спортивного, пр. Фрунзе и ул. Советской. Также планируется обустроить трамвайный переезд на пересечении пр. Кирова и ул. Елизаровых. Кроме того, как и в прошлом сезоне, разметка будет нанесена на 75 тыс. кв. м улично-дорожной сети.

Также на заседании вице-мэр отметил очевидное увеличение пропускной способности томских дорог как в целом, так и на локальных участках.

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