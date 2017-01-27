Tele2 дарит томичам красивые номера

27 января 2017 / Пресс-служба «TELE2 Томск»

Tele2 объявляет о проведении «Киберпонедельника» в интернет-магазине. С 27 по 31 января красивый номер можно получить совершенно бесплатно.

В интернет-магазине Tele2 жители Томской области смогут выбрать красивый номер телефона и удобный тарифный план. Сделать это можно простым поиском по списку или с помощью системы, которая автоматически подберет номера с нужным сочетанием цифр. Номер достанется покупателю бесплатно, потребуется только внести на баланс сумму, достаточную для списания абонентской платы или минимальный платеж в размере 100 рублей (для тарифов без абонентской платы).

Забрать заказ можно в ближайшем салоне связи Tele2 либо оформить бесплатную курьерскую доставку по указанному покупателем адресу. Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования из интернет-магазина оператора доступна жителям Томска, Северска, Светлого и Стрежевого.

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