В Томской области осудили нелегального перевозчика, по вине которого пострадала пассажирка

27 января 2017 / Томский Обзор

Шегарский районный суд признал виновным 40-летнего нелегального перевозчика, попавшего в ДТП, в котором пострадала его молодая пассажирка, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2015 года подсудимый без должных правовых оснований перевозил 6 пассажиров из села Каргаска в Томск на личном микроавтобусе «Toyota Hiace». На территории Шегарского района водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем «УАЗ».

«Водитель вопреки правилам дорожного движения, не выбрал безопасной скорости, а также дистанции до впереди идущего автомобиля «Nissan». В то время как водитель автомобиля «Nissan» снизил скорость, подсудимый, не приняв меры к торможению вплоть до остановки, выехал на правую обочину, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка получила травмы.

В суде обвиняемый не признал свою вину, пытаясь доказать, что виновником ДТП был водитель другого автомобиля. Однако гособвинитель опроверг версию подсудимого и убедил суд в его виновности.

В итоге суд приговорил виновного к 2 годам ограничения свободы и 6 месяцам лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Кроме того, суд обязал водителя компенсировать моральный вред пострадавшей.

Приговор в законную силу не вступил.

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