Скидки до 90% ожидают томичей на очередном Киберпонедельнике

Томский Обзор / Фото: 28 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 30 января, Томская область присоединится к общероссийскому Киберпонедельнику, во время которого можно приобрести товары ведущих интернет-магазинов со скидкой до 90%, сообщают организаторы акции.

В распродаже Cyber Monday 2017 участвуют крупные интернет-магазины: М.Видео, Техносила, Юлмарт, Lamoda, Сотмаркет,Связной, OSTIN, YVES ROCHER, myToys, МТС, VICHY, Alessandro Frenza, Снежная Королева, Trends Brands, PHILIPS,Красный куб, Delivery Club, Zarina, Четыре лапы, Bebakids, LUMENE, CLINIQUE, Angstrem, Mr.Doors, Ralf Ringer, Samsung, Love Republic, Crocs и многие другие. Кроме того, в грядущей распродаже поучаствуют популярные китайские онлайн-ритейлеры aliexpress.com и jd.ru.

Организаторы акции «Киберпонедельник-2017» совместно с Союзом потребителей Российской Федерации договорились о сотрудничестве в рамках предстоящей акции. Подобное сотрудничество направлено на защиту прав потребителей. На протяжении всей акции, помимо контроля над представленными скидками, организаторы намерены обеспечить надлежащую юридическую помощь всем покупателям, столкнувшимся с фиктивными скидками, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Распродажа Киберпонедельник (Cyber Monday) берет свое начало в США, которая проходит в понедельник сразу же после легендарной распродажи Черная Пятница (Black Friday). В России Cyber Monday проходит в последний понедельник января. Первый официальный Киберпонедельник анонсировал в декабре 2012 года в рамках проекта «Online Retail Russia». Инициатором проведения такого мероприятия стал Макс Фалдин - совладелец компания Wikimart. Позднее в акции приняли участие члены Ассоциации предприятий интернет-торговли.

В 2016 году акция получила государственную поддержку — официальным её партнёром стал Роспотребнадзор. Такая поддержка сохранится и в начале 2017 года. На продажу будут выставлены только качественные товары, одобренные контролирующими органами.

Акция стартует 30 января, ровно в 00:00 в интернет-магазинах, указанных на сайте Киберпонедельника.

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