В Томской области стартовал Год экологии

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В минувшую пятницу, 27 января, состоялось официальное открытие Года экологии в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Этот год должен стать переломным и в плане выстраивания системы утилизации отходов, в области создания и эффективного использования охраняемых территорий и в экологическом образовании. Но главное, он должен «посеять» в каждом из нас элемент культуры по отношению к природе и окружающей среде», — сказал заместитель губернатора Андрей Кнорр на церемонии открытия.

Томская область традиционно входит в «десятку» общероссийских экологических лидеров: в природоохранных и экологических акциях принимает участие каждый третий житель региона. Проекты активно поддерживает бизнес: предприниматели и предприятия участвуют в лесовосстановительных мероприятиях и создании кедровников.

План Года экологии в Томской области включает более 50 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Среди них издательские проекты, образовательные конкурсы, обустройство особо охраняемых природных территорий и создание полигонов.

В настоящее время в Томской области насчитывается около 40 припоселковых кедровников, которые занимают площадь около 9 тыс. га. В регионе создано и функционирует 208 особо охраняемых территорий, в 2017 году планируется завершить работу по созданию создание первого в регионе трансграничного заповедника «Васюганский».

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