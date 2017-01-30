Человек прыгнул с парашютом с крыши 17-этажки в центре Томска (ВИДЕО)

30 января 2017 / Томский Обзор

Неизвестный совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома на улице Сибирской в Томске, сообщает агентство «Интерфак-Сибирь».

В воскресенье в интернете появилось видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как с крыши 17-этажного дома прыгает человек, над которым на уровне примерно 11-этажа раскрывается купол. После этого парашютист благополучно приземляется.

Автор видео Егор Савко уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что прыжок с многоэтажки произошел в субботу днем.

«Проезжающие мимо водители никак не отреагировали на происходящее, как будто это само собой разумеющееся», — сказал Егор Савко.

Он добавил, что купол парашютиста был синего цвета с зеленой полосой.

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