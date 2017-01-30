В Томске частично обрушилась кровля двухэтажного дома (ФОТО)

30 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 29 января, в Томске произошло частичное обрушение кровли в жилом доме по пер.Шпальному, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о обрушении в двенадцатиквартирном двухэтажном шлакоблочном доме поступила в 20.40. По указанному адресу была направлена оперативная группа ГУ МЧС, пожарные и спасатели. На месте выяснилось, что площадь обрушение составила 60 кв.метров. В результате происшествия никто не пострадал, а потолочные перекрытия в квартирах не повреждены.

Однако в сообщении уточняется, что в результате обрушения была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. Для расчистки кровли от снега были привлечены пожарные и работники управляющей компании, а для дальнейшего восстановления горячего водоснабжения и отопления – ремонтные бригады.

Полностью восстановить поврежденный участок кровли планируется сегодня, в первой половине дня. Всего к работам привлечены 61 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 33 человека, 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

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