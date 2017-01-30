Четверо погибли при столкновении иномарок в Томской области

30 января 2017 / Томский Обзор

В минувшую субботу, 28 января, на трассе Томск - Колпашево произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 20.55 на 103 километре трассы, в районе деревни Жарковки. По предварительным данным, 53-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ipsum.

После столкновения Toyota загорелась. В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet, 37-летняя женщина-пассажир, находившаяся в этом же автомобиле, а также 41-летняя женщина-пассажир Toyota погибли на месте происшествия. 35-летний мужчина - пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti скончался по пути в больницу. 41-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum с тяжелыми травмами госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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