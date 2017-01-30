Горбольница № 3 Томска будет носить имя Бориса Альперовича

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская городская больница №3 будет носить имя Бориса Альперовича. Об этом в минувшую пятницу, 27 января, на открытии мемориальной доски Борису Альперовичу сообщил вице-губернатор по соцполитике Чингис Акатаев.

Как передает пресс-служба обладминистрации, мемориальная доска установлена на здании 3-й городской больницы, где выдающийся томский хирург Борис Ильич Альперович проработал 46 лет. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, Борис Альперович известен как основатель Сибирского гепатологического центра, автор 24 патентов на изобретения в области хирургии печени и желчных путей, 420 научных публикаций и 18 монографий. Он одним из первых стал применять криохирургические методы лечения заболеваний печени. При непосредственном участии томского хирурга разработана и внедрена в практику оригинальная криохирургическая аппаратура, отмеченная серебряной медалью ВДНХ и запатентованная во многих странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Японию и Италию.

Теперь городская больница № 3 будет носить имя Бориса Ильича Альперовича.

«Эта идея родилась одновременно у его родных и коллег, и ее сразу же поддержал наш губернатор Сергей Жвачкин, который с большим уважением относился к Борису Ильичу лично», — подчеркнул Чингис Акатаев.

В свою очередь начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов сообщил, что в 2016 году 3-я горбольница получила на ремонт оборудования и закупку новой техники 14 миллионов рублей. Для медучреждения были приобретены эндоскопические приборы, аппараты для реанимации, наркоза, искусственной вентиляции легких, ультразвуковых исследований, электрохирургический нож и другое. Все оборудование уже находится в работе. За последний год штат 3-й горбольницы пополнился четырьмя терапевтами и одним специалистом общеврачебной практики, сейчас здесь проходят практику семь интернов.

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