В Томском поселке эпилептик босиком убежал из дома в 30-градусный мороз. Но его вернули

30 января 2017 / Томский Обзор

Томские спасатели помогли вернуть домой мужчину, в мороз убежавшего из дома после приступа эпилепсии, сообщают в ТО ПСС.

Звонок от медиков поступил спасателям ночью 28 января. Требовалась помощь в транспортировке 55-летнего мужчины, который без одежды убежал в лес из пос.Апрель. Как выяснилось, у него произошел приступ эпилепсии, после которого он убежал босиком в неизвестном направлении, тогда как на улице стоял 30-градусный мороз. Супруга пострадавшего позвонила знакомому в этом же поселке и вместе они отправились на поиски. Приехавшие сотрудники полиции отправились на помощь.

На точке, до которой возможно было добраться на автомобилях, спасателей встретила машина полиции и «скорой». Пройдя по тропинке около 500 метров, спасатели встретили полицейского и родственников и друзей пострадавшего. По их словам мужчину нашли на левом берегу реки Басандайка. Рядом обнаружили дом с баней, к которому можно проехать только на снегоходе. Из-за безвыходности ситуации воспользовались помещением и растопили баню, чтобы отогреть пострадавшего.

Спасатели ТО ПСС вызвали резервную группу со снегоходом и санями (нартами). Около 2.00 группа из двух спасателей и сопровождающего выехала в сторону пострадавшего.

«Так как снегоход не мог подняться по крутому берегу к домику, где отогревался пострадавший, то объездной путь растянулся до 5 километров. Спасатели предполагают, что это была дальняя часть Лучаново», — говорится в сообщении.

Добравшись до места спасатели посадили пострадавшего в одеялах в нарты и, частично перемещая их руками, отправились на снегоходе в обратный путь. Мужчину передали медикам около 4.00 утра.

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