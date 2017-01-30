В Томской области владелец «гелика» выплатил алименты после ареста магнитолы

30 января 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП России по Томской области

Собственник Gelendvagen выплатил долг по алиментам после того, как его остановили на трассе инспекторы ГИБДД и судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Владелец иномарки из с.Молчаново начал накапливать задолженность на содержание ребенка, которая составила 16 тыс. рублей. Приставы только взялись отрабатывать данное исполнительное производство, как ситуация разрешилась во время совместного рейда с ГИБДД на трассе.

«В ходе таких рейдов служители закона проверяют водителей на наличие задолженности. В случае, если таковая имеется, предлагают оплатить долг здесь же, на месте. Если должник отказывается это сделать, пристав вправе наложить арест на его имущество», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что незадолго до рейда гражданин пытался избежать выплаты алиментов. В отдел судебных приставов он принес документы, согласно которым расходы его предприятия превышают доходы и, соответственно, решил, что его избавят от выплаты на содержание ребенка. Однако приставы объяснили, что в таком случае алименты все равно взыскиваются. Вот только расчет ведется исходя из средней зарплаты по России, а не доходов должника. Таким образом, гражданин должен платить почти 9 тыс. рублей в месяц.

Тем не менее, в отделе он не стал оплачивать долг, а через несколько дней «попался» на трассе на своем «Гелендвагене». Судебные приставы наложили арест на магнитолу, чехлы и запасное колесо, оставив это имущество владельцу на ответственное хранение. Арест состоялся днем, а уже ближе к вечеру в отдел была доставлена вся сумма долга.

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