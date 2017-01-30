Почти 170 млн направят на лечение редких заболеваний в Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году на лечение пациентов с редкими заболеваниями Томская область направила почти 170 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В региональном бюджете на 2017 год заложено 169,7 млн рублей на лекарства и специализированное питание для пациентов с хроническими редкими (орфанными) заболеваниями.

«В областном регистре на сегодня находятся 157 таких пациентов, из них 77 детей. Все они будут своевременно обеспечены жизненно необходимыми препаратами» , — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

В 2013 году на эти цели регион выделял 29 миллионов рублей, в 2014-м — 83, в 2015-м — 109, в 2016-м — почти 148 миллионов.

Среди орфанников есть те, чье заболевание требует дорогостоящего лечения. Так, по жизненным показаниям одному пациенту с атипичным гемолитико-уремическим синдромом необходима терапия препаратом, один флакон которого стоит 364 тыс. рублей, а цена годового курса лечения достигает 18,6 млн рублей.

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