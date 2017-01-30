В Томске снова заработал маршрут № 27

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Владимир Дударев

С сегодняшнего дня, 30 января, вновь заработал отмененный ранее автобусный маршрут №27. Маршрутка возвращается по решению областных властей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С 30 января в связи с корректировкой транспортной схемы города Томска от 1 января 2017 года внесены изменения в схему движения межмуниципального автобусного маршрута № 401. По этому маршруту теперь ходят автобусы № 401/27, осуществляющие в том числе перевозки пассажиров по маршруту № 27», — сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константин Белоусов.

Перевозчиком маршрута № 401/27 является ИП Мальцев В.А., уже осуществляющий перевозки на 401-м маршруте. Параметры маршрута № 401/27, в том числе интервал движения, останутся такими же, как на 27-м.

«На работе маршрута № 401 изменения транспортной схемы не отразятся», — отметил Константин Белоусов.

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