Кредиторы «Томск Авиа» предлагают сдать часть самолетов компании на металлолом

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Кредиторы банкротящегося ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» предлагают сдать самолеты, которые не удается реализовать, на металлолом, тем самым сократив расходы на проведение торгов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на протокол собрания кредиторов, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

«Представитель уполномоченного органа объяснила, что данный вопрос поставлен с целью определения того, что выгоднее, менее затратно: сдать все самолеты на металлолом или продолжать торги и увеличивать текущие расходы на организацию и проведение торгов», — говорится в документе.

Конкурсный управляющий Татьяна Джур, в свою очередь, сообщила в ходе собрания кредиторов, что ставить вопрос о сдаче самолетов на утилизацию преждевременно, поскольку многие из них еще не выработали свой летный ресурс.

«Самолеты, конечно, требуют ремонта, больших финансовых вложений для приведения их в состояние эксплуатационной годности, но это не металлолом. Уже имеются претенденты на покупку, по крайней мере, 3–4 самолетов. Вопрос в цене продажи. Есть надежда, что часть самолетов будет продана при снижении цены в процессе торгов», — приведены в протоколе слова Татьяны Джур.

По итогам собрания кредиторы обязали конкурсного управляющего обобщить информацию о стоимости сдачи самолетов в металлолом (с учетом транспортировки и разбора). На основании этих сведений будет принято решение о дальнейших действиях. Проведение собрания кредиторов назначено на 14 февраля.

Как сообщалось, «Томск Авиа» в 2013 году оказалась в сложной финансовой ситуации. В отношении директора компании Виктора Марьенкина было возбуждено 18 уголовных дел. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

В деле о банкротстве участвовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая уже пыталась продать имущество, однако покупателя не нашлось. По данным ведомства, задолженность компании составляет 431 млн рублей, из них долги по заработной плате — 26 млн рублей, налоги — 122 млн рублей, оставшаяся сумма — долги в рамках 410 исполнительных производств.

По решению ФССП также арестованы находящиеся под управлением авиакомпании аэропорты «Стрежевой», «Каргасок», аэропорт в Колпашево (все — Томская область) и в селе Северное (Новосибирская область).

Татьяна Джур неоднократно выставляла на торги пять самолетов Ан-24 и четыре самолета Ан-26, общая начальная стоимость которых составляет 147,8 млн рублей, четыре нежилых здания около томского аэропорта «Богашево» общей стоимостью 64,1 млн рублей, а также имущественные комплексы аэропортов в районах Томской и Новосибирской областей общей начальной стоимостью 52,664 млн рублей. Кроме того, на торги выставлено 17 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 218,7 млн рублей; они выпущены в 1976–1993 годах, часть непригодны для ремонта, ни один из вертолетов не эксплуатируется.

За все время проведения торгов удалось продать только один самолет: АО «Камчатское авиационное предприятие» приобрело Ан-26 за 17,92 млн рублей при начальной цене 22,4 млн рублей. Кроме того, была продана доля в 99% в уставном капитале ООО «Вертодром «Томск Авиа» (ООО «ПромАвиаСервис» приобрело лот за 9,9 тыс. рублей).

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