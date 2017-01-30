В среду в Томске начнут отключать праздничную иллюминацию

30 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Праздничная иллюминация на улицах Томска будет работать до 1 февраля. Демонтаж новогодних елей также начнется сразу после их отключения от иллюминации, сообщает пресс-служба мэрии.

По просьбам томичей до 13 февраля сохранится подсветка на двух основных ледовых городках: на площади Новособорной и в сквере ССО, елки на этих городках будут также убраны после 12 февраля.

Этой зимой новая иллюминация была смонтирована на нескольких улицах города. Участки пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Елизаровых), а также ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до пр. Фрунзе) были украшены светодиодными «Каменными цветами». Улицу Нахимова (от пр. Ленина до пл. Транспортная) украсили консоли в виде российского триколора.

Современные световые консоли также были смонтированы по пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Смирнова), пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне-Ключевская), ул. Дальне-Ключевская (от пр. Ленина до ул. Пушкина) и Иркутскому тракту (от ул. Пушкина до ул. Беринга). Световые консоли и перетяги «Томск» были развешаны на въезде в город по Богашевскому тракту. Часть светового оборудования была изготовлена в цехах томских «Горсетей», часть – доставлена в Томск из Санкт-Петербурга. Помимо этого прошедшие ремонт консоли и перетяги общей протяженностью 2 км украсили ул. Обручева, Р. Люксембург, Лазо, Новосибирскую, 79-й Гвардейской дивизии и ул. Мюнниха.

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