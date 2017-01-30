Томская область не подходит для ведения сельского хозяйства - правительство

30 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Правительство РФ утвердило перечень из 29 регионов страны, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно распоряжению правительства, в этот перечень попала и Томская область. Также в число неблагоприятных регионов попали это республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Якутия, Северная Осетия, Тыва, края - Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский.

Кроме того, в перечень включены Архангельская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская, Тюменская области, Еврейская автономная область, автономные округа Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий.

Таким образом треть регионов страны признаны не подходит для ведения сельского хозяйства.

Перечень регионов формирует Минсельхоз на основании данных, предоставляемых Росгидрометом, Росстатом и Федеральным агентством научных организаций. Затем этот перечень утверждается правительством и уточняется по мере необходимости. С 21 января 2014 года сельхозпроизводители, действующие на территории регионов, отнесенных к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, могут получить (п. 12 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).

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