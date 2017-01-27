«Томскнефть» наградила лучшие сервисные предприятия

27 января 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В ОАО «Томскнефть» ВНК наградили победителей конкурса «Лучшее сервисное предприятие-2016».

Цель конкурса — достижение эффективного сотрудничества и взаимодействия нефтяников с подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Его участниками стали дочерние общества «Томскнефти» и её подрядные организации.

Заслуженные награды победителям вручил генеральный директор «Томскнефти» Сергей Адольфович Анжигур. В номинации «Лучшее сервисное предприятие, оказывающее услуги по ремонту электрооборудования, оборудования КИПиА, предоставлению и обслуживанию информационных коммуникаций» жюри единогласно присудило победу коллективу «Энергонефть Томск». На втором месте — ЦИТ, на третьем — МНУ.

Звание «Лучшее сервисное предприятие, оказывающее услуги по перевозке грузов и пассажиров автотранспортом» завоевал «Автосоюз». Серебро досталось «СДРСУ», бронзу завоевало УТТ-2. В номинации «Лучшее сервисное предприятие, оказывающее услуги по подземному ремонту скважин», призовые места на этот раз не присуждались (поскольку и сами подрядчики бурной инициативы не проявили), но вот коллектив «РН-ГРП» был удостоен специальной награды — «За волю к победе».

Конкурс на звание лучшего среди предприятий нефтяного сервиса «Томскнефть» организовала впервые, однако планируется, что он станет ежегодным. Уже в нынешнем году список номинаций будет дополнен, а для награждения чемпионов следующих лет изготовят переходящие кубки.

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