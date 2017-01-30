В Томской области девушка, которая пыталась сжечь дом бывшего сожителя, получила условный срок

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Шегарский районный суд вынес приговор 18-летней жительнице села Гусево, которая обвинялась в попытке поджога дома бывшего сожителя, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Ночью 15 июля подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения решила поджечь деревянный дом бывшего сожителя, к которому испытывала «неприязненное отношение». Зная, что дома никого нет, она подожгла чердачное помещение. Убедившись, что дрова разгорелись, злоумышленница покинула место происшествия.

«Лишь по счастливой случайности пожар был обнаружен и потушен местными жителями, ущерб имуществу не причинен», — говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась. В этой связи, а также с учетом удовлетворительной характеристики личности подсудимой гособвинитель пришел к выводу о возможности ее исправления без заключения. В результате суд признал девушку виновной по покушении на поджог (ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ) и приговорил 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги/темы: